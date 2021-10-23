班西蒙斯的出走鬧劇終於出現解決曙光了嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，班西蒙斯已跟總教練瑞弗斯、恩比德及管理階層會談，同意所有人都要承擔自己對於球隊的責任，卻坦承自己還沒準備好出賽，還需多點時間調整。
起碼看起來班西蒙斯的態度有所軟化，不過他今天訓練仍以背傷為由缺席，瑞弗斯談到今天與班西蒙斯之間對話表示，「感覺很好，他願意回到訓練場館就是一個好的開始，目前我們還沒有計畫何時再跟他繼續對談。」七六人當前已對班西蒙斯罰款約200萬美元。
根據查拉尼亞收到線報，在見面會談期間，恩比德當面質疑班西蒙斯為什麼想要離隊，班西蒙斯的回答是，「我在精神層面還沒準備好，需要更多時間調整。」代表班西蒙斯不再堅持拒絕替七六人出賽，而是需要多點時間讓他可以回到賽場。
眼見班西蒙斯姿態軟化，恩比德也在今天主場迎戰籃網賽前跟球迷放話，「請球迷繼續支持我們，也要支持班西蒙斯，因為他仍然是我們的兄弟。作為一支球隊，這次事件讓我們更加親近，尤其是我，我想要變成更好的球隊領袖，努力讓球隊團結起來。」
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