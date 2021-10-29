《今天斯眠了》節目中探討感情生活。（AMM亞洲心動娛樂提供）

從偶像男團「Postm2n」出道的金志遙（本名林大晉），昨（28日）迎接44歲生日，擁有藝人、歌手、導演、娛樂公司總監多重身分的他，近日再添新身分當起節目主持人，宣布與公司首位簽約藝人斯辰，共同主持歌唱談話性節目《今天斯眠了》；金志遙出道25年，無論演唱會或廣告代言皆已成功解鎖，談起生日願望，他表示：「希望在可以實現電影夢，最想拍的題材就是我和爸爸的故事。」因為爸爸自他出道以來就一路相挺，直到離開前還不忘約定要他持續耕耘他的音樂事業，因此想將深刻的親情拍成電影。

《今天斯眠了》探討感情生活，觀眾群目標鎖定女性市場，金志遙笑說：「畢竟自己的年紀，還有一些感情的歷練，常常開玩笑說我很明白一些臭男生的想法，所以年輕的女性朋友可以問我精準地知道一些男生在想什麼。」有感於現代年輕人的失眠問題，大多與感情、學業或工作有關， 2人於是有了穿睡衣開直播暢聊的想法；有趣的是，因應節目需要穿睡衣入鏡，金志遙與斯辰異口同聲表示平常睡前的標準配備是一條內褲，有時甚至裸睡，因此主持節目最大困難，反倒是穿睡衣覺得很憋扭。

2位帥哥攜手合作，不免讓人關心他們的感情生活，金志遙低調表示目前非單身，以前會，金志遙低調表示目前非單身，以前怕承認戀情會讓粉絲難過走心，但近年來決定以郭富城跟木村拓哉為偶像，有對象不用避諱，擇偶條件最重要的是孝順，從優生學的角度來看，「最好要比我高，這樣未來的小孩更有機會延續我的音樂夢」。而剛度過30歲生日的斯辰，坦言目前工作為重，對於交往沒那麼起勁，希望將來另一半溫柔懂包容，「個性還是最重要的」。