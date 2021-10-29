20國集團（G20）峰會周末將在義大利羅馬登場！根據媒體取得的公報草案指出，與會領袖將承諾共同因應氣候變遷帶來的威脅，為下周聯合國氣候變化峰會（COP26）進行鋪路。

草案指出，20領袖將矢言採取緊急措施，以達成將全球暖化限制在攝氏1.5度以下的目標。之後這些領袖將前往蘇格蘭格拉斯哥參加COP26。這場氣候峰會召開期間將近兩周，約有兩百個國家參加。

雖然如此，據內情人士透露，G20領袖針對淘汰煤炭與將氣候暖化限制在1.5度其實還是存在分歧，這也令外界對於這次峰會能否就實現2015年巴黎協定達成共識充滿疑慮。巴黎協定要求各國盡早減少碳排放，並設定在2050年達成氣候中立目標。

環保人士擔憂，如果沒有來自G20領袖釋出的正面訊號，COP26協定恐怕將會更難達成。一名參與談判的官員表示，G20與COP26這兩大峰會可以「互相強化或互相削減彼此力量」。

作為G20峰會東道國的義大利總理德拉吉（Mario Draghi）本月稍早表示，希望與會領袖能在COP26舉行前達成共識。他強調：「只有全球主要國家領袖決定採取果斷、協調與自發性的行動，氣候危機才可以獲得解決。」

其中淘汰煤炭議題將是考驗各國領袖政治決心的試金石。G20集團中有好幾個國家都是化石燃料的消費與生產大國，當中包括中國、美國與澳洲等。今年7月G20環保部長在那不勒斯集會時，針對逐漸淘汰煤炭與不再建立新煤電廠等就存在嚴重歧異。

當中包括中國、印度與澳洲等產煤大國對此議題就持反對態度，土耳其、俄羅斯與沙烏地阿拉伯也表達不同意的看法。

另外儘管先進國家與氣候科學家不斷施壓，要求各國領袖承諾將全球暖化限制在攝氏1.5度，以避免氣溫不斷升高而對地球生態造成浩劫，但中國與印度卻在當時主張，現今更重要的是履行現有承諾與協助貧國對抗氣候變遷。