路透社引述消息人士報導，石油輸出國家組織（OPEC）與結盟油國今天召開會議時，很可能維持原本計畫將產油量提高每日40萬桶，而不回應美國要求增加供應好讓油價降溫的呼聲。

OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯先前已不理會要求OPEC和結盟油國組成的所謂OPEC+增產的呼聲。科威特和伊拉克也支持現有產油計畫。

OPEC+的消息人士曾表示，美國若有意協助全球加快經濟復甦速度，自身就有充分能力來提高產油量。

在原油需求復甦、而OPEC+僅緩步增加供應量之下，油價已勁揚至3年來最高點，站上每桶86美元。

但產油國提防增產速度太快，以免對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的戰爭可能再度遭遇挫敗。

一名OPEC消息人士表示：「儘管有來自消費者的壓力，但我想OPEC+今天會議的決定很可能維持增產每日40萬桶。」他還說，支持擴大增產的國家是少數。

另一名消息人士說，OPEC今天將先召開部長級聯合監督委員會（Joint Ministerial Monitoring Committee）會議，其後於格林威治時間14時（台北時間晚間10時）再由所有OPEC+國家部長召開決策會議。會議皆採視訊方式舉行。

一名OPEC+代表表示：「目前為止我認為（政策）不會有變。」

美國總統拜登（Joe Biden）10月30日疾呼，20國集團（G20）中有多餘產能的能源大國提高產量，以確保全球經濟復甦力道更強。

但一名俄羅斯消息人士告訴路透社，他不預期這類呼籲會動搖OPEC+的決定。「我們照理說會維持現有計畫。」