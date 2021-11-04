隨歐盟宣布2026年啟動碳稅機制，聯合國氣候變遷大會（COP26）也提出碳定價議題，PwC與WEF（世界經濟論壇）發布《全球碳定價報告》指出，全球最低碳價機制（ICPF）有助於二氧化碳和其他溫室氣體（GHG）的減排，以協助解決全球氣候危機。

資誠PwC會計師事務所指出，全球碳定價報告評估國際貨幣基金組織（IMF）提出的全球最低碳價機制（ICPF）對全球的影響。根據本報告，ICPF可以將全球溫室氣體排放量減少12％，實施的成本低於GDP的1％，且實施ICPF可避免全球暖化造成的經濟損失，並可能增加碳交易相關收入，因此可抵銷ICPF的實施成本。

而ICPF產生的大量收入可用來協助最弱勢者。在某些國家，ICPF最多可以增加GDP約3％的收入，這些收入可以重新分配給低收入家庭，並有助於實現公正轉型。

此外，全球碳價機制將有效減少高達12.3％的排放量。各國目前「國家自定貢獻」 （NDC） 對減排之承諾，有助於將全球暖化目標限制在比工業革命前高出攝氏2度的範圍內。再加上各國近期展現更大的淨零排放決心和行動，有助於控制全球暖化目標升溫在1.5°C以內。

現今全球不同地區碳價不一，從每噸碳價0美元到超過130美元不等，形成不公平環境，IMF在2021年6月提出了ICPF框架，對不同發展階段的經濟體提出不同的碳價，以推動更多人參與減排。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，運用ICPF可以加快減排的速度，對全球氣候做出重大貢獻，減排也可以不對人民生計和商業造成嚴重經濟損失，儘管在全球各地的影響仍會有些不均衡。

李宜樺強調，實施ICPF固然有成本，但不採取行動對社會和企業帶來的成本要高得多。儘管政治和技術上的挑戰仍然非常大，但可鼓勵各國考慮這樣的碳定價方式，以加快速度達到淨零碳排，把氣候變遷對人類和地球的最壞影響降到最低。