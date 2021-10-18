公鹿主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)是NBA最佳的勵志榜樣之一，每年10月是歐洲的「黑人歷史月（北美是每年2月）」，英媒BBC將阿提托康波列為今年的歐洲代表人物。阿提托康波的家庭從非洲奈及利亞移居到歐洲希臘，自幼家境窘困，時常擔憂遭受異樣眼光。多虧有籃球這項運動，阿提托康波得以扭轉命運。

阿提托康波的父親在雅典從事商販，母親在街上賣東西，也幫人帶小孩，阿提托康波和哥哥Thanasis常常幫著賣墨鏡和手提包之類的東西貼補家用。由於沒有公民身分，他們無法從事體面的工作，還要隨時擔心被遞解出境。阿提托康波曾對美媒ESPN說，他有時候沒賺到錢，上學的時候就沒東西吃，沒有早餐，什麼都沒有，然後空著肚子回家。他童年時養成了習慣，只要其他兄弟餓肚子，他自己也不吃。

無論如何，阿提托康波還是有辦法一直長高，讓他在籃球方面的表現愈來愈搶眼，然而雅典的某些人看不慣他的深色皮膚。阿提托康波曾對《紐約時報》說，他有時候練球到很晚不敢回家，直接睡在體育館裡。儘管阿提托康波是個鐵塔般的巨漢，街上三五成群的法西斯份子與納粹小團體還是可能盯上他這種非洲移民。

2013年NBA選秀，阿提托康波第15順位被公鹿選中，同年他終於取得希臘公民身分，這一刻他等了18年，如今他已是威震美國籃壇的風雲人物。這一切是籃球賜予他的，同時對於阿提托康波來說，這不只是籃球；當他看見美國黑人Jacob Blake遭到警察從背後開了7槍，他明白絕對還有比籃球更重要的事，因此也跟著上街參與黑人民權遊行。

阿提托康波最可貴的是他從不忘本，今年摘下總冠軍之後他說：「我想傳達給全世界的人，『希望』是可以被實現的。我母親曾在街上賣東西，現在我卻在這裡登頂了，我是個多麼幸運的人。即使我不再返回這個高度，我也完全沒問題，我只是想帶給大家希望，讓他們相信自己的夢想。」