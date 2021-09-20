澳洲撕毀與法國的潛艦交易，改與美國、英國聯手打造核動力潛艦部隊，遭法國痛批「撒謊」，更氣得召回駐美及駐澳大使。對此，前藍委蔡正元稱，超可笑的民主聯盟，原來民主聯盟就是美國自私聯盟。

蔡正元昨（19日）在臉書發文表示，美國高舉民主聯盟，拉攏許多自稱民主的國家，組成軍事經濟聯盟，意圖扼制大陸崛起，但是民主聯盟終究是一個，見利忘義的俱樂部，互相之間面前笑臉，背後捅刀，事屬平常。

對於最近美國和英國共同挖法國的牆腳，策動澳洲取消購買法國濳艦的訂單，轉而購買美英兩國的濳艦，並且不惜違反禁止核武擴散條約，提供核能濳艦製造技術給澳洲。蔡正元譏諷，法國嘴裡到手的鴨子飛了，法國總統馬克宏氣得召回駐美駐澳大使，這是法國自1778年以來，第一次召回駐美大使。

蔡正元稱，法國的立場是要賣核潛艦和技術法國也行，美英澳搞在一起，把法國當外人，還狠挖一塊肉，這是什麼鳥民主聯盟。蔡直言，美國怎麼對阿富汗？怎麼對法國？原來民主聯盟就是美國自私聯盟，說來實在可笑。