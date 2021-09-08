退休警察「條子鴿」因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，他日前出版的書，內容提到警察收黑錢，也被質疑內容不實，現在又傳出他轉任助理後，以議員要質詢為由，不斷向警局索要各種資料，為此多次指責、怒罵昔日同事，不少警察感慨：「他變了好多。」

據指出，條子鴿當助理後，其他助理向他反應，有次在某分局轄區餐廳吃飯時，發現門口竟有遊民，有礙觀瞻，他立刻打給分局長官求處理，員警後來前往查看，並做適當驅離，以為此事就結束了，所以沒再向他告知後續。

條子鴿為此大發雷霆，認為「沒有尊重他」，馬上要求派出所長官、警員，立刻到他的服務處「說明」，後來警局長官不斷向他「致歉」，條子鴿才息怒。

某次條子鴿帶民眾到某分局洽公，過程中民眾獨自去上廁所，並向警方借衛生紙，員警表示沒有這項服務，解釋若每個民眾都借，消耗量可能過大，條子鴿後來知道後，認為太沒面子，再度當場開罵，還打到總局繼續「發飆」，指責警察服務態度不佳，後來又是長官不斷致歉才完事。

條子鴿當助理後，以「為基層發聲」為由，四處前往各單位調閱資料，某次他向昔日的長官要東西，因當時他剛上任，該名官警半信半疑，暗中側拍條子鴿的照片，然後傳給市議會其他助理「求證」，條子鴿知道此事後，再度怒罵該警官侵犯穩私權、不尊重人，甚至涉及刑法，最後還是一堆長官致歉他才作罷。

有官警感嘆，大家畢竟都是同事，條子鴿當上助理，如果有念舊情，應該當議員跟警察間的橋樑，大家良性溝通多體諒，而不是到處開罵，頤指氣使，很多同事都吃過他的排頭，無奈表示他已判若兩人，好像專找警察麻煩的感覺。