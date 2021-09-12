接體員「大師兄」也被條子鴿風波燒到，一句話神回酸民質疑。

筆名「條子鴿」的酈姓退休警員，日前影射曾對謝長廷兒子謝維洲開單後遭記申誡引爆爭議，除被當事人指責說謊，還被北市警局打臉時間不符、從沒當過「刑警」等，連所撰的《你所說的都將成為呈堂證供》該書內容也遭質疑，出版社寶瓶文化決定下架該書，並接受無條件退書。曾替「條子鴿」推薦書的接體員「大師兄」也被颱風尾掃到，被網友質疑著作真實性，不過他回應：「抱歉我沒有任何一個服務過的對象可以證明我當接體員或是火化場員工」，讓眾粉絲笑翻。

「條子鴿」風波讓幫他出版《你所說的都將成為呈堂證供》的寶瓶文化，以及曾推薦該書的黃大米、大師兄、林立青等作家都遭到波及，有網友質疑：「推薦人大師兄跟林立青所寫的書要不要順便查一下真實性？」。

大師兄回應該網友：「抱歉我沒有任何一個服務過的對象可以證明我當接體員或是火化場員工」，還在臉書發文表示，其實自己本來是要回：「等你上了我的車你就知道我是不是接體員了。」。

神回覆讓眾多網友讚賞，作家黃大米留言回：「我在採訪你時～有聞到火葬場的味道~~我可以幫你出來作證」，Podcast茶魚飯厚也回：「靠~大師兄如果你服務的對象幫你證明了，請順便幫我約一下錄音...還是你乾脆幫他預約服務!!(好地獄梗 XD)」。

還有網友回：「請服務過的對象去跟對方聯絡！！」讓其他網友盛讚：「這招很棒！」。