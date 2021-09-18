網紅「四叉貓」接種高端疫苗2周後到診所檢驗抗體，並自爆數據，沒想到指揮中心昨被問及此事時表示，會要求查明替四叉貓檢驗的禾馨診所是否違法，北市衛生局初步也認為若違反醫療法可開罰。對此，有「松山劉德華」之稱的國民黨青年部副主任詹為元昨在臉書指出，四叉貓，這就是你的不對了，「你怎麼可以比政府先知道結果！叫民進黨政府的面子往哪裡掛？」沒想到釣出四叉貓神回一句，讓話題更熱。

詹為元在臉書指出，怎麼可以去檢測抗體數值，打到你身體裡面，你就乖乖的「歡喜做、甘願受」，有效沒效就等到時候真的感染新冠肺炎就知道啦，幹麻多事去測抗體阿？你怎麼可以比政府先知道結果！這樣子叫民進黨政府的面子往哪裡掛？

不過，詹為元提到，還是有個疑惑，打進自己身體的疫苗，想知道有沒有效，如果不能到一般醫院檢測，那請問要去哪裡檢測？政府有開放民眾檢測抗體的機構嗎？還是就乖乖的坐在那邊，不要講話。

此篇貼文曝光後，四叉貓現身留言表示，「照片選太醜我覺得難過QQ」；詹為元也回應，哈哈哈，維基百科抓的，你快去改。

北市衛生局表示，依中央規定，自費血清抗體檢驗由指定「特定院所」提供服務，但沒有開放醫事機構檢驗，衛生局未許可醫療院所這樣的收費標準，醫療機構如有此行為，依法可處5萬至25萬罰鍰；將針對禾馨診所調查，1周內公布調查結果。