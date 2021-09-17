斗六工業區附近的榴南、榴中、榴北里民長年飽受臭味困擾，今（17日）30多名民眾到縣府廣場抗議。（周麗蘭攝）

住在斗六工業區附近的榴南、榴中、榴北里民長年飽受臭味困擾，今（17日）30多名民眾到縣府廣場抗議，民眾表示，縣府日前宣稱雲林空氣汙染改善率全國第一，當天當地還聞到飼料味、草莓味、塑膠味、豬屎味，希望縣府在工業區設置稽查小組，否則都抓不到。

「大石榴班」3里的里民持「拒當工廠的空氣清淨機」白布條、「不要把我的肺當作小型空氣濾淨器」的手拿牌，到縣府廣場抗議空氣越來越臭，通報環保局稽查小組要等1到2小時才到達，求助無門。

蔡姓婦人說，她搬來此地22年，家裡原本可以開窗，戶外可以散步、乘涼，工廠越蓋越密集，不是豬屎味就是塑膠味，一整天都要緊閉門窗，已經關到很憂鬱。

也住了20年的黑姓婦人說，小朋友、客人都反映戶外怎麼那麼臭，一直無法改善，反應也沒用，她一定要來縣府表達心聲。

斗六榴南社區發展協會總幹事鐘逢訓表示，雲林縣政府日前宣稱空氣汙染改善率是全國第一，但草莓味、塑膠味、豬屎味、焦土味、鹹酸味仍持續困擾大石榴班地區，1萬多個居民生活在惡劣環境下，希望得到系統性的解決。

環保局長張喬維出面接下陳情書表示，近2個月來告發20家、處分36案，其中空汙有14案，有些防制設備都未開啟，顯示工業區管理處有疏失。

張喬維說，針對民眾訴求縮短檢舉處理時間，該局已協調斗六工業區服務中心設置查核小組，配合稽查人員進駐，就近前往處理，亦可擔任區內廠商與鄰近社區民眾的溝通管道。