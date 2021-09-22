立委楊瓊瓔委員22日邀請農糧署署長胡忠一及農業局副局長蔡勇勝前往大雅區農會，關切倉儲設備自動化礱穀機械更新改善工程。（陳淑娥攝）

台中市大雅區農會倉儲、加工產線設備皆已超過30年，礱穀舊型機械設備加工時，粗糠與粉塵飛揚，常引起鄰近住戶抗議。立委楊瓊瓔委員22日邀請農糧署署長胡忠一及農業局副局長蔡勇勝前往關切倉儲設備自動化礱穀機械更新改善工程，中央與地方允諾將補助615萬元，提升糧倉儲運效率，與農會共同加強合作推動農業發展，提升作物品質。

大雅農會總幹事林國永指出，農會倉儲、加工產線設備皆已超過30年，礱穀舊型機械設備加工時，粗糠與粉塵飛揚，常引起鄰近住戶抗議，並多次向環保單位舉發，效率不及當前需求，希望農糧署及農業局補助790萬元，設置更完善的礱穀設備及搗碎機，有效提昇服務農民作業效率。

農糧署署長胡忠一指出，礱穀設備含礱穀機、糙米選別機、粗選機、計量器、集塵機等六大部分，每組補助上限220萬元，也可局部更新，堆高機每台補助上限為35萬元、地磅每台補助金額上限30萬元、糙米搗碎機每組補助上限18萬元、輸送機每台補助上限5萬元、小型電子磅秤每台補助上限4萬元、棧板每塊定額補助600元、進口米用之棧板每塊定額補助500元、冷藏平倉每坪補助上限為9000元。

胡忠一說，只要大雅農會籌措配合款無虞，可向農糧署中區分署提出申請，農糧署會優先納入明年度預算補助，建議大雅農會現在就可以辦理招標作業，期待未來新的礱穀設備及搗碎機，能減少粉塵飛揚，以達白米品質符合中華民國國家標準（ CNS ）。

農業局副局長蔡勇勝表示，農會在總幹事林國永帶領下，配合上級推動相關農業政策及穩定農會金融，成績亮麗，市府給予肯定，也感謝在地立委楊瓊瓔積極協助爭取農糧署經費補助，農會明年將設置礱穀設備及搗碎機，市府將全力配合補助，提升糧倉儲運效率，與農會共同加強合作推動農業發展，讓各項計畫能順利推動，為農會開創新機，永續經營發展。

楊瓊瓔指出，稻穀礱碾加工業務屬於工業範疇，而現代化的機械設備為降低成本，提升經營效率之必要條件，稻穀碾製過程所產生的粉塵、穀殼為環境污染源之一，為妥善規劃防制粉塵，解決空氣汙染問題，必須改善其加工及環保設備，以符合時代需求，感謝農糧署及農業局共同補助大雅農會615萬元，大雅農會自籌175萬元，辦理自動化礱穀機械更新改善工程。