以往中秋節烤肉幾乎成全民運動，今年防疫優先，台中市府宣布禁止在戶外烤肉，民政局發動「騎樓巡查隊」9日至20日，巡查1536場，宣導人數達1萬7227人，總計發現5案民眾在騎樓或戶外烤肉情形，其中太平區有4案、大甲區有1案，經勸導後，民眾立即收拾烤肉用品回屋內，未再有進一步違規情形。

市府民政局長吳世瑋表示，台中市自7日起所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限，民眾若經勸導不聽者，將依《傳染病防治法》處3000元至1萬5000元以下罰鍰。

吳世瑋強調，今年中秋節，考量新冠肺炎疫情，加上Delta變種病毒入侵讓人心驚，為降低變異病毒株傳播入侵風險， 市府7日已宣布全市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，請市民共體時艱，齊心配合政府各項防疫措施，別和病毒過不去，提醒民眾遵守各項防疫規定，避免違規影響中秋歡樂氛圍。