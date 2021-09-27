安婕希不捨愛犬病逝。（摘自安婕希IG）

安婕希年初回歸歌壇，原計畫一月開始每個月推出一首單曲，但5月推出〈不想努力了〉後，正當下一首新歌要進錄音室配唱，未料當天剛好遇上三級警戒，因此原本6月要推出的新歌延宕了三個月才推出，在等待錄音的疫情期間，安婕希養了10年的紅貴賓eddie因病在家離開，讓她花了一段時間調適心情，再進錄音室配唱新歌〈親愛的別哭了〉也特別有感觸。

安婕希親自填詞〈親愛的別哭了〉，歌詞寫著「親愛的別哭了，忘不了的就別忘了，曾有多快樂就有多不捨，全都是過程，親愛的你別再哭了，終究會留下什麼的，能遺憾笑著至少就足夠了，時間帶不走深刻」，創作原本想獻給面對一段關係的結束而痛苦的人們，沒想到在愛犬因病離開的時候，靠著自己創作的歌詞療傷，給自己面對失去的勇氣，小安也希望這首歌可以給更多同樣面對失去的人勇氣。

〈親愛的別哭了〉MV中，安婕希也難得秀出琴技在鏡頭前彈鋼琴，從國小就開始自學鋼琴，很少人知道安婕希除了吉他以外，也彈得一手好鋼琴。劇情安排安婕希準備搬家，除了行李箱外最重要的就是鋼琴，為了拍攝在貨車上彈鋼琴的畫面，拍攝團隊一大早就到九份山上，希望能在人少的狀況下拍攝，沒想到因為疫情，大家都往戶外跑，山上就是一個熱門的觀光景點，讓覺得自己像「含羞草」只要一碰到人多就會把自己包起來的安婕希，必須克服「人群恐懼症」在眾多觀光客拍攝對嘴，讓她直喊：「這真是一個大挑戰，表情雖然很投入，其實全身都起了雞皮疙瘩。」

此外，為了拍攝在貨車上彈鋼琴的畫面，貨車整路時速不超過30，雖是緩慢前進但山路蜿蜒讓安婕希暈車只能邊拍邊吐，尤其拍攝當天是颱風來的前一天，山風相當的大，吹了一天的風而偏頭痛，也因為走山路而暈車，又頭痛又胃酸拍攝當天可以說是相當的狼狽，但看到畫面唯美一切都值得了。