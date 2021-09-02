台中市議會今天進行市政總質詢，市議員李榮鴻關切舊大安溪橋斷橋修復重建進度，要求台中市政府盡快將斷橋銜接起來，建置自行車道，帶動海線觀光，另外，針對某化工工廠排放高導電度水危害農作物，李榮鴻也要求市府環保局、農業局及法制局積極介入處理，協助農民求償。

李榮鴻說，舊大安溪橋在民國93年七二水災遭沖毀後形成斷橋，95年登錄為台中歷史建築。舊大安溪橋對中部人來說有相當特殊的歷史意義，立委楊瓊瓔和江啟臣積極向中央爭取經費補助，文化局已針對舊大安溪橋文資修復完成，後續最重要的工作是要銜接斷橋。

李榮鴻指出，他一直緊盯這項建設的進度，斷橋一定要盡快重建銜接，再規劃自行車道，讓觀光客能騎自車追火車，欣賞海線風光。舊大安溪橋文資修復已經完成，後續斷橋重建工程要無縫接軌、趕快規畫發包，海線觀光不能再拖。

建設局長陳大田說，大安溪舊橋被指定為歷史建築，文化局已經先進行相關文資保護工程，建設局也進行前期可行性評估，評估後可以規劃長約100公尺的鋼構建築連結舊橋梁，經費約8200萬，後續再規劃自行車道，評估作業已經完成，後續會交由觀旅局接手。

李榮鴻也持續關切苗栗縣某化工公司三義廠排放高導電度放流水汙染大安溪進而影響日南圳灌溉用水水質。李榮鴻說，灌溉水導電度標準值為750 (µS／cm)，這家工廠排放水導電度最高甚至達到16581 (µS／cm)，實在太離譜，灌溉水導電度太高會影響農作物生長，農業局、環保局及法制局應該積極向業者求償。

環保局局長陳宏益說，這家化工工廠的排水量很大，很少有工廠直接把廢水排入大安溪，環保局已經以公害糾紛處理，過去也召開過二次公聽會，但賠償條件業者都不接受，如果業者不負責，市府會直接將案件送環保署，並且在二個星期內進行空汙檢測。

市議員李榮鴻則提醒環保局動作一定要快，否則高導電度水一直排，農作物會持續受害，如果長時間不下雨，受害更嚴重。他要求市府由副市長召集，積極處理並協助農民求償。