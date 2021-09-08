台中市議長張清照爭取梧棲區農會前、頂魚寮公園設置iBike站。（王文吉攝）

台中市海線地區地域遼闊、景點也多，議長張清照積極向市府爭取設置iBike，日前邀請相關單位到梧棲區農會前、頂魚寮公園會勘，將設置iBike，預計11月前完成啟用，方便民眾代步使用，也串連景點以促進旅遊發展。

台中海線這幾年設置的iBike站，包括清水高美濕地、牛罵頭停車場、清水火車站，都是議長張清照爭取設置；另為了方便學生族群，張清照爭取在清水高中附近設站，目前正在建置中，近期將啟用；另外，鹿區勞工育樂中心附近設iBike站正在爭取中。

張清照指出，設置iBike可做為交通接駁的一種工具，如果在知名景點廣設則可促進地方休閒觀光，所以這幾年他積極爭取設置，以帶動地方交通及觀光休閒發展。

梧棲區頂寮里里長鐘金水大力爭取在梧棲農會附近與頂魚寮公園設置iBike，張清照予以協助，日前邀市府交通局、海線工程隊與梧棲區公所，到這兩處地點會勘，會勘結果確定將設置iBike站，預計2個月內完成。

鐘金水感謝議長張清照的協助，並強調頂魚寮公園是知名的打卡景點，另外梧棲農會附近可欣賞田野風光或花海，在這兩個地點設置iBike，遊客可以騎iBike在海線一日遊，串連三井OUTLET、梧棲漁港、高美濕地、港區藝術中心、鰲峰山等景點，促進地方休閒觀光。