新竹市長林智堅近期拋出新竹縣市合併升格，引發各界討論，民眾黨立委高虹安今表示，提出新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做，更不應該以調整區域作為選舉炒作的議題。對於若修法合併升格，高虹安認為，應修正行政首長任期，將升格前首長任期納入升格後連任限制。

高虹安表示，新竹縣市本來就是同一個生活圈，所以她並不反對調整，但在實質政策上要有突破性作為，不是直轄市化。

高虹安以台中縣市、高雄縣市為例，縣市合併後，偏鄉資源問題並沒有解決，她認為，國家應該以國土資源、財政、預算、教育、水資源、社會福利等，分配及執行面去全面考量。合併是好事，合併後的政策牛肉要讓人民知道。

高虹安說，升格目的應該是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命。若要修地方制度法以利合併升格，也應配合修訂行政首長任期條款，將升格前首長任期也納入第一任和第二任升格區域首長的連任限制，讓八年就是八年，畢竟當初這樣的設計就是希望「讓治理同一地區的地方首長可以適度輪替」，這個精神仍應設法貫穿於整個地方自治制度中。

高虹安強調，立法院新會期即將開議，她將會積極敦促監督主掌國土規畫與地方自治的內政部與其他相關部會，提出政策規畫以進行更加完整的評估。