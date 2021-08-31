尋求連任的國民黨主席江啟臣上午接受《POP嗆新聞》廣播專訪。（江啟臣辦公室提供）

尋求連任的國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪大唱「扛得住」，象徵自己能夠帶領國民黨打贏接下來選戰，被問到若連任，會邀請對手、前主席朱立倫任副主席或榮譽主席？江笑談，怎麼可能是副主席，朱已擔任過主席，他認為，若黨內前輩真的為國民黨好，就不會去計較位置，而是思考如何在適當角色協助國民黨。

談到對手朱立倫，江啟臣上午接受《POP嗆新聞》廣播專訪表示，不管年紀、經歷，朱立倫絕對是政治前輩，對於國民黨內部民主程序、黨內選舉，他都是平常心看待，由黨員決定最終結果，不過，黨員更關心選完後，國民黨能否更團結、發揮更大戰力，甚至結合所有在野黨。

被問到若連任是否邀請朱立倫做副主席、榮譽主席，江啟臣笑談，「怎麼可能是副主席，他已經擔任過主席」，若黨內前輩真的為國民黨好，就不會去計較位置，而是如何在適當的角色協助國民黨，也希望所有黨內前輩在接下來國民黨面臨的政治任務與挑戰，給予協助與指導，他也會謙卑地去請益。

對於遭朱立倫批評這一年半若做得好，就不用出來，江啟臣不諱言指出，選舉過程對黨的批評，他是黨主席就是概括承受，但也希望對黨的批評到他為止，不要打擊過去一路以來的黨務同仁，不要因選舉而放大、過度解讀，這樣不公道、不公允、不公平，對黨的士氣沒有加分。

至於趙少康籌組戰鬥藍，江啟臣認為，趙少康是號召、喚起大家的戰鬥精神，他正面看待，不認為會形成黨內次級團體，也不是搞派系，因國民黨已沒這樣的本錢，團結都來不及了，與其視為派系，倒不如看成是集結號召。

談到藍白競合，江啟臣說，在野黨間的競合很正常，立院有很多攻防，不光是民眾黨，也與時代力量在投票行為上的支持，但選舉的部分，就是各憑本事、各自努力，這是不同層次、問題、戰場，至今民眾黨尚未與他探詢合作過。