看到報載國民黨中央委員連勝文大聲疾呼：國民黨主席不應忘記2005年與中共中央達成包括兩岸應平等協商、簽署和平協議在內的五點共識，不要怕被民進黨抹紅，就不敢展開兩岸應進行政治談判，完成國家統一大業的報導，令人十分感慨。值此國民黨即將改選黨主席的時候，但見有實力當選的候選人，無不刻意迴避關於兩岸統一的問題，只企圖含糊其詞，敷衍過關。這樣的國民黨，毫無中興氣象，又何能成就千秋大業呢？

事實上，一部國民黨史就是近代中國興衰的最佳寫照。從1894年國父創建興中會，國民黨曾經三個輝煌的17年，分別完成了建立中華民國（1911年）、北伐成功統一全國（1928年）、抗日戰爭勝利（1945年），使得中國得以躋身世界五強之列，洗雪百年受歐美列強凌辱的國恥。只是後來的國民黨深陷內戰泥淖，短短四年之間，盡失神州，丟掉大陸，落得退居台灣一隅，以迄於今。

然而物換星移的結果，人事全非；不可避免的政治本土化，連帶影響國民黨政治主張的隨之本土化，並在民主選舉選票第一的殘酷考驗與壓力下，國民黨更不得不向民意低頭，與現實妥協，基層黨員與藍營群眾雖早發出「不知為何而戰、不知為誰而戰」的疑惑呼聲，高層卻無力化解。以致黨內意見分歧，不能團結凝聚共識，國民黨在台灣的日趨「民進黨化」與衰敗式微，乃是必然的結果。從近日阿富汗局面的急轉直下，就可以看出國民黨面臨的窘境與尷尬，如出一轍。

如今日益壯大的大陸當局，已發出國家必定統一的號令，展現堅強決心、堅定意志與強大實力之際，我們必須嚴肅指出：國民黨已無繼續迴避國家統一的本錢，要勇於承擔國家統一的歷史責任。須知當年就是國民黨堅持發動內戰的結果，造成兩岸的分立分治，帶給全體中國人民莫大的苦難。國民黨有負於中國人民的付託，必然有責任償還這個歷史的債務。

再者，離開了中國大陸的國民黨，在台灣經過再造、改革、革新，創造了舉世矚目的「台灣奇蹟」，帶給台灣人民繁榮的經濟與「台灣錢淹腳目」的輝煌。但是台灣人民在少數別有用心黨內外人士的刻意炒作下，視國民黨是「外來政權」，是「非我族類」。以致台灣民主化後，導致台灣首度的政黨輪替，國民黨的被邊緣化乃是歷史的必然。

回顧這段慘痛的經驗教訓，國民黨人若仍然不知認真反省，不思如何將格局拉高，將自己的定位擺在兩岸統一後的全局中，企圖成為全中國具有動見觀瞻、舉足輕重影響力的現代政黨，才是國民黨唯一的生路與出路。相反的，大家若只願偏安在台灣區區一隅，與本土的民進黨爭奪有限島內資源，還存妄圖將自己變裝為「台灣國民黨」，以與民進黨分食選票的天真想法，不禁令人感嘆：曾幾何時，國民黨已如此沈淪墮落，怎麼對得起創黨時期諸多先烈先賢呢？

在這樣思維的主導下，國民黨視民意高於憲法規定，提出違憲的「不統」主張而不自知，還以此沾沾自喜，認為是可以奪回政權的法寶利器。殊不知這不過充其量是可以運用於一時，不能運用於一世的權宜之計而已，國民黨高層的抱殘守缺與短視近利可見一斑，又何以號召群眾捍衛中華民國憲法的完整呢？

在這次最可能當選的兩位主席候選人中，有一位是「親美」遠甚於「睦中」的政治精算投機份子，另一位則是披著「中國」外衣的實質「獨台」當權派，竟然連陳水扁時代「憲法一中」的共識都棄之不敢用，另創新名詞，以收魚目混珠之效的本土國民黨。他們全都選擇迴避統一，妄想維持一個早已改變、嚴重向大陸傾斜的所謂「虛幻現狀」，以致不知所以，不知所終，令人無言與感嘆萬千。

因此，本於對國民黨傳統革命思想與理想的認同，我們必須在此關鍵時刻，提醒全體國民黨員：「莫消了志氣、休灰了努力」，牢記國父主義思想的遺訓與經國先生國家統一的遺願，高舉依中華民國憲法規定，堅持一個中國原則下，倡議展開兩岸政治談判，謀求爭取以保障維護台灣人民利益為前提條件的兩岸統一，才是王道正途。捨此不為，國民黨將何去何從，又將何以能「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」呢？有志氣的國民黨員在此歷史關頭務必深思反省。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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