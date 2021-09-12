璨樹颱風目前正在花蓮外海逐漸北上，北部及東北部地區的風雨逐漸增強，北北基已經宣布今天停班停課，因應颱風來襲。各大百貨也紛紛宣布今天暫停營業，包括全台最大連鎖百貨新光三越宣布，今天北北基地區7店全天暫停營業，SOGO、微風、BELLAVITA以及京站也跟進今天休館一天，讓大家留在家防颱，總計全台有34間百貨颱風天都不營業，《中時新聞網》整理百貨停業懶人包，以免民眾撲空。
●百貨今(9／12)因應璨樹颱風營業時間一覽
【新光三越】信義新天地、南西、天母、站前休館一天
【SOGO】忠孝、復興、敦化、天母休館一天
【遠百】信義A13、寶慶、板橋大遠百、板橋中山、花蓮休館一天
【微風】本館、信義、南山、松高、南京休館一天
【環球購物中心】新北中和、板橋車站、南港車站、林口A9停業一天
【京站】京站時尚廣場、京站小碧潭店休館一天
ATT4FUN、ATT e Life（ATT大直）休館一天
台北101購物中心休館一天
寶麗廣塲BELLAVITA休館一天
統一時代百貨休館一天
遠企購物中心休館一天
美麗華百樂園休館一天
比漾廣場休館一天，影城照常營業
林口MITSUI OUTLET PARK（林口三井）休館一天
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