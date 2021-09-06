面對立委傅崐萁大力支持國民黨前黨主席朱立倫爭取黨魁，江啓臣表示，今到花蓮，是以老朋友的心情回來探望大家，報告自己任內做的事情，及未來要加強之處，希望未來還有機會和大家繼續努力。（羅亦晽攝）

國民黨主席選舉在即，現任黨主席江啟臣爭取連任，今天前往花蓮拜會縣議會地方民代及地方黨幹部，面對立委傅崐萁大力支持前黨主席朱立倫爭取黨魁，江啟臣特地到花蓮是否要爭取其他黨員支持？他表示，此次是以老朋友的心情回來探望大家，報告自己任內做的事情，及未來要加強之處，希望未來還有機會和大家繼續努力。

國民黨主席選舉將在25日展開，江啟臣與朱立倫相繼下鄉拜會地方人士，朱上月31日才現身花蓮太平洋公園，舉辦「改變才有希望」花蓮黨員座談會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚前往站台，表達挺朱的立場，他也號召黨員要團結，才有可能打贏明年選戰。

朱立倫前腳才離開花蓮，江啟臣今一早就從台北搭火車到花蓮，拜會縣議會議長張峻等人，與地方黨部幹部座談，下午1時許，再到吉安鄉勝安宮參拜，在宮廟主委黃永裕帶領下參拜，祈求國泰民安、疫情盡快平穩。

面對朱立倫先到花蓮造勢，獲得傅崐萁、徐榛蔚等人大力支持，江啟臣表示，擔任主席的17個月，曾到花蓮拜訪多次，跟縣議會黨團議員、代表等等，彼此互動都很多，今以老朋友的心情，回來看看大家，報告黨務最近做的事情，及未來要加強努力的地方，大家就像一家人一樣，也希望未來有機會繼續跟大家一起努力。

至於國民黨台北市議員徐巧芯日前在政論節目稱機師、空姐落地後就想去購物、旅遊，遭不少航空業從業員出征其臉書，面對此失言風波，江啟臣疑擔心失去年輕黨員支持，不願多做回應，僅說交由黨發言人說明。