國民黨主席選舉激戰，候選人江啟臣今天發布第三波競選影片，由黨內戰鬥青年站出來替江啟臣背書，訴求「年輕化」從黨主席做起，江在臉書表示，國民黨正面臨嚴峻的「少子化」問題，他擔任黨主席以來，國民黨正在走出新時代的路線，縮小國民黨與民進黨的青年支持度差距。

江啟臣說，許多黨員同志已經當了爺爺奶奶，知道「抱孫」的喜悅，而國民黨是歷史悠久的政黨，也必須「抱孫」，讓一棒接一棒，棒棒強棒把國民黨精神傳承下去。

江啟臣表示，大家必須面對，國民黨逐漸流失年輕世代的支持，在我接任黨主席的時候，國民黨40歲以下的年輕人不到百分之三，國民黨正面臨嚴峻的「少子化」問題。

江啟臣指出，這一切別無原因，正是國民黨對待年輕人的「態度」。年輕人需要機會、年輕人需要被理解，他擔任黨主席後，國民黨正在走出新時代的路線。

江啟臣細數，這一年來，國民黨舉辦了2030願景台灣，擘劃共同的未來；復辦了革命實踐講習班、籌辦青年智庫以及部署青年反攻政策，紮根新世代；有超過4000位青年入黨，雖然還未徹底翻轉國民黨的體質，但是需要勇敢踏出第一步。

他說，這些作為，讓國民黨與民進黨的青年支持度差距正在縮小，年輕人不是鐵板一塊，最怕的是我們自己腦袋僵化，對於年輕人的成見像是鐵板。他強調，勿忘初心，堅定前行，懇請與我一起破浪啟程，讓國民黨重返執政。