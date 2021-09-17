近來國民黨主席候選人張亞中聲勢高漲，民調躍升第一，引發棄江保朱討論。張亞中今天表示，任何陣營在選舉過程去動員棄保，特別是黨內選舉更不該如此，被問到黨內擔憂若他當選恐引爆跳船潮，張對此予以駁斥，他相信若他當選，朱立倫與江啟臣不會分裂出走。

昨天流傳一份國民黨員對黨主席候選人的民調，孫文學校總校長張亞中衝到第一，尋求連任的國民黨主席江啟臣昨稱黨內不該操弄民調，張今天受訪先謝謝黨員對他的支持，強調自己沒有網軍，不知道江啟臣講的是否是事實。

這份民調一出爐，讓不少黨員充滿焦慮感，引發棄江保朱討論。對此，張亞中說，大家都是同志的話，就應少一點謀略，多一點理念，他希望此次黨魁選舉是理念路線之爭，任何陣營在選舉過程動員棄保，特別是黨內選舉更不應該，不能被當作工具。

同時，黨內也有人擔憂，張亞中若當選，恐引爆跳船潮。張亞中認為，他相信若他當選，江啟臣和朱立倫都不會分裂出走，因此不認同說他當選後國民黨會分裂的說法。

被問到朱立倫昨說，民進黨希望國民黨選出最弱、最極端的候選人，暗指他是最強，其他候選人都最弱，張亞中坦言，他的確沒有金脈，但他在理念與基層是最強的，他反問朱立倫，2016年輸了300多萬票，得票率31.04％，還不夠弱嗎？

隨後，張亞中連珠炮質問，推動兩岸和平結束敵對狀態、追打蔡英文論文、成立3億吹哨基金揭發蔡政府貪腐、捍衛孫中山政治思想堅持中華文化等，算是極端嗎？希望朱立倫能跟他坐下來討論這些問題，看誰是最弱的，以及誰的思想論述才是國民黨要走的方向。