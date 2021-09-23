國民黨主席候選人張亞中建請選監委員會調查自己是否為急統、其主張會亡黨等情事，選監委員會昨開會決議，並無職權調查。對此，張亞中批評，選監委員會不願還他清白，以「無職權調查」如此「荒誕」理由不處理他的提案，再次突顯選監委員會功能不彰，國民黨實在到了該痛下決心，徹底改革的時候了。

張亞中表示，他原本以為藉自請調查，可以討回公道，恢復一個「正常」候選人資格，然而此一冀盼，結果卻是大出意外，如此迫使他背負惡劣污名手法，面對這場選戰，難免讓人有「曲意配合」的想像空間，究竟黨中央在這場黨主席選舉中，獨獨打壓他一人，要到什麼時候？

張亞中指出，鑒於「913考紀事件」，近日內幕秘辛傳聞甚囂塵上，引起外界對選監工作公平性的高度質疑，導致對國民黨形象傷害至深且鉅，他已多次要求黨中央深入調查，並查辦相關失職人員，以維黨內選務中立。

張亞中批評，然而直至今日，黨中央對黨主席候選人的籲求，置若罔聞；對基層黨員追查真相、承擔負責的期待，視若無睹，此一消極輕慢的態度與作法，又一次重創本黨的聲譽。

張亞中認為，為了確保黨主席選舉的絕對中立與公平，他鄭重呼籲，黨中央務必於投開票之前，對「913考紀事件」兩度嚴重重創國民黨形象的有關人員，進行懲處。對公正性遭質疑的黨務主管，立即調離與黨主席選舉相關的選務工作，以維護此次黨主席選舉的純淨與無私。