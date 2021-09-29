針對公民投票是否開放不在籍投票，行政院已完成跨部會審查，決定訂定專法《全國性公民投票不在籍投票法》，行政院會預計明通過。據悉，草案明定，行政院基於考量民眾因工作或就學等因素，不便於返鄉投票，將開放本國境內的移轉投票，需事先提出申請；海外不在籍投票及通訊投票部分，因有舞弊、資安等風險不開放，因相關修法須立法院三讀通過，預料將趕不及今年底公投適用。

為鼓勵民眾參與不在籍公民投票，國民黨、民眾黨、時代力量立法院黨團皆提出修法版本，針對不在戶籍地投票所投票的投票權人，可申請移轉至戶籍地以外的鄰近縣市投票；其中，時力修法草案支持移轉投票，但不支持通訊投票。民進黨團同樣支持「移轉投票」，反對「通訊投票」。

中選會先前向行政院提報《公民投票不在籍投票法》草案，已由政務委員羅秉成完成跨部會審查，法案名稱修正為《全國性公民投票不在籍投票法》，預計明日行政院會通過後，向立法院提出訂定專法。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表態，贊成投票地點可從戶籍地移轉至上班地點附近進行「移轉投票」，但不贊成「通訊投票」。據悉，行政院考量民眾因工作或就學等因素，不便返鄉投票，將開放本國境內的移轉投票，但必須事先向相關機關提出申請，現階段將先開放本國境內的異地跨縣市現場投票。

至於人在國外的不在籍投票、網路或通信投票，行政院認為恐有舞弊、資安等風險，確定都不開放。

依照《公民投票法》，公投每兩年舉行一次，投票日為8月第四個禮拜六進行，今年受疫情影響，延至年底投票。在野黨希望趕在公投前完成三讀，不過執政黨團認為，就算本會期能通過，也趕不及本次公投適用。