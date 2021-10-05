立法院長、國慶籌備委員會主委游錫堃今(5日)召開記者會說明國慶典禮籌備情況，記者會前有媒體詢問游錫堃，如何看待台灣基進立委陳柏惟的罷免案，游錫堃回答，自己愛莫能助，因為站在維持國會行政中立的立場，自己並不能幫他站台或講話。

游錫堃今天在記者會前接受媒體聯訪，有媒體詢問他如何看待陳柏惟的罷免案時，他表示，「因為我站在國會行政的立場，雖然我覺得他是一個優秀的立委，但事實上我也愛莫能助」。游錫堃指出，大家都知道他應該維持行政中立，雖然知道陳柏惟表現非常好，「但我實在沒有辦法去幫他講話或是站台，沒有辦法」。

針對高鐵在宜蘭設站的問題，游錫堃則表示，自己該發表的意見都已經發表完了，因為今天是討論國慶典禮，就不對此做意見的發表，面對記者追問，游錫堃強再次調自己的意見都已經講過了，大家都可以看到，今天是為了國慶，就不談其他的。

綜合媒體報導，今天和游錫堃一同參加國慶籌備記者會的高雄市長陳其邁，被問及此問題時表示，希望選民對於行使公民權利時，不管是支持或反對罷免，都能勇於投票表達自己的意見。

此外，對於陳柏惟邀集台中市第二選區民進黨議員力挺，成立「反惡霸大聯盟」，呼籲民眾投下反罷免票，「刪Q總部」對此駁斥，陳柏惟本身就是最大的惡霸，他此舉根本就是在反自己，呼籲陳不要將「愛台灣」當作可以無限犯錯的免死金牌。