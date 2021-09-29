行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行施政總質詢遭藍營杯葛，綠委以調動質詢順序方式，讓政黨總質詢在混亂中走完，形同「沒收質詢」，國民黨炮轟「史上最齷齪」。今上午國民黨團總召費鴻泰拜會立法院長游錫堃，抨擊負責昨天議事主持的立法院副院長蔡其昌違反議事規則與慣例，已失去中立性，要求移送立法院紀律委員會。目前雙方正在協商中。

蘇貞昌昨在立院總質詢遭杯葛，民進黨突襲式將原本排在幾天後個人質詢的綠委林楚茵、何志偉，與昨天排第1、2位的邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換，再讓昨天政黨質詢的其他綠委全部改為書面質詢，使得原排第3、5位的藍委費鴻泰、陳玉珍，質詢順序往前提，雖然在朝野對峙中，費、陳並未上台質詢，但時間一到，主持會議的立院副院長蔡其昌卻立即宣布「完成政黨質詢程序，散會」。

面對議場爆發的爭議，國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍等藍委，今上午拜會游錫堃提出3項訴求。

費鴻泰表示，昨天上午議場一開放，有民進黨立委尾隨議事處人員從後門進入議場，這是不公平的狀況，也絕對不是蔡其昌所說這是朝野上會期協商簽字同意的作法，「絕無此事，蔡其昌有失公平。」

費鴻泰說，在質詢次序部分，按照立法院職權行使法第19條，前一天要將質詢名單送到院，並發給各委員，當天若要更換次序，必須先經過朝野雙方同意，且換上來的人也必須在原本的名單上，否則就會影響後續委員的權益，導致後續質詢的立委連在議場準備播放資料的時間都沒有，蔡其昌處理議事嚴重不公。

費鴻泰說，蔡其昌嚴重漠視立委權益，不符議事辦法與慣例，要求將蔡其昌移送到紀律委員會。