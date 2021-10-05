電動自行車也必須投保強制車險。金管會5日表示，由於立法院交通委員會今年5月5日已審竣道路交通管理處罰條例修正案，將「微型電動二輪車」、即電動自行車納入須投保強制車險的車輛，否則不予登記、發照，所以金管會亦配合修正強制汽車責任保險法，明訂相關投保事項，目前仍在釐訂電動自行車的保費，初步規劃會是三到五年以上的多年期保單。

相關草案將預告60天後，送行政院及立法院審議，因此上路時間仍不確定，但若電動自行車要投保強制車險，則未來行人被電動自行車撞傷或致死，即有最高200萬元、醫療給付最高20萬元的保障，不會求償無門，且即便是風景區出租的電動自行車，只要有行駛在道路上都要強制投保，若不投保將被罰750到1500元不等的罰鍰。

強制車險是政策性保險，所有行駛於道路上的車輛都是強制投保，保險局主秘蔡火炎表示，目前為止全台汽車投保強制車險共829萬輛，機車則有1201萬輛，而電動自行車預估有50多萬輛。

至於電動自行車的強制車險費率目前仍由保發中心釐算中，初步規劃是多年期保單，即可能是三到五年不等，但若保障期間車輛就毀損，則可退還未到期保費。據保險局指出，目前最便宜的輕型機車一年強制車險保費是424元，電動自行車的費率目前則仍未確定。

保險局表示，這次是配合道路交通管理處罰條例修正草案已在交委會審查完畢，草案第69條之1第4項規定「微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法規定，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照」，所以金管會也將預告修正「強制汽車責任保險法」。

一旦電動自行車也強制要投保強制車險，則因電動自行車事故造成傷害或死亡的受害人，即可迅速獲得基本保障，也明訂若不投保會有相關罰鍰。

其次，若電動自行車沒有依法投保強制車險，舉發方式除現行攔檢稽查外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發。

電動自行車投保義務人在強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依法再投保者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

強制車險將電動自行車納保，與道路管理條例施行日期應要一致，所以施行日期將由行政院統一訂定。