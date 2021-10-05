蔡英文為國慶光雕展點燈，邀國人一起看見臺灣的美好。文化總會提供

蔡英文為國慶光雕展點燈，邀國人一起看見臺灣的美好。文化總會提供

中華民國110年國慶總統府建築光雕展演「百年追求．世界台灣」今晚登場，蔡英文總統偕同賴清德副總統共同出席點燈儀式，她說，透過光雕展演，向所有為臺灣文化扎根的前輩表達敬意，也代表百年來臺灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。

蔡英文今天與賴清德、前副總統陳建仁、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，以及中華文化總會副會長江春男、鄭麗君等人共同點燈，並與現場民眾一起欣賞精彩的光雕展演。

蔡英文致詞時表示，再過幾天就是國慶日。今晚，我們一起來參加點燈儀式，點亮總統府前的光雕展演。她要謝謝大家，這段時間以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動也將陸續登場。

她說，這幾年的光雕展演，都會傳遞臺灣的光榮和自信，引起大家的共鳴。今年的主題「百年追求．世界台灣」，一樣也不例外。今年是台灣文化協會成立一百周年，透過光雕展演，向所有為臺灣文化扎根的前輩表達敬意。這個主題也代表著百年來，臺灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。

蔡英文指出，今年還有一個很重要的亮點，就是我們的體育英雄。他們在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只一次讓世界看見臺灣，更凝聚了全國上下的心。「我們可以從這場光雕盛宴，看見策展團隊如何發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光」。

她也感謝主辦單位中華文化總會、策展團隊，以及所有的工作同仁，延續精采的光雕展演，讓我們看見臺灣的美好。她相信大家都已經迫不及待，她也跟大家一樣非常期待。「今晚的光雕展演要獻給每一位臺灣人民，祝各位有個美好的夜晚。」

今年國慶光雕展演時間為10月5日晚間7時30分至9時30分、10月6日至10日晚間7時至9時30分，每半小時一場次，在總統府前凱達格蘭大道演出。