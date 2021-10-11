駐美代表蕭美琴10日出席僑界國慶升旗典禮，對此，藍委陳以信稱，蕭美琴在升旗典禮致詞時表示，「美國華僑的慶祝觀點，可能和台灣民眾不同」，他要請問蕭美琴，是哪裡不同，難道是要強調總統蔡英文所說的72年國慶？

陳以信今（11日）在臉書發文表示，蕭美琴到美京中華會館，慶祝國慶日升旗典禮，但卻說美國華僑的慶祝觀點，可能和台灣民眾不同，他要請問蕭美琴，到底哪裡不同？難道蕭是要說美國華僑慶祝110年國慶，但台灣民眾只慶祝72年國慶嗎？否則到底哪裡不同，請蕭美琴解釋清楚。

對於總統蔡英文昨發表國慶演說，強調從1949年中華民國立足台灣以來，歷經了72年，在一個世代又一個世代的努力下，成就了今日中華民國台灣的嶄新樣貌。對此，陳以信直言，不能代表全體國人，他認為蔡身為中華民國總統，卻抹煞中華民國38年的歷史，不僅對不起中華民國，更對不起當年為創建中華民國，而拋頭顱灑熱血的先烈先賢。

陳以信稱，既然蕭美琴敢出此言，就請把話說清楚，到底美國華僑與台灣民眾，慶祝中華民國國慶的觀點有和不同，如果蕭美琴不能立即澄清，那他要請蕭就準備回來外委會，和委員們解釋清楚。