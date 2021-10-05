桃園唯一一座焚化爐欣榮BOO合約20年屆滿，藍營議員痛批環保局被掐脖，新約至今卡關，甚至傳出「灌水」才換來延約2年，也擔憂爛攤扔給下屆市府，怒斥鄭文燦垃圾留子孫。環保局強調已與欣榮達成協議以舊約延長2年，允諾卸任前完成議約轉換，若發生垃圾大戰下台負責。

議員葉明月說，上月欣榮焚化爐2爐輪流壞，不但民眾苦等垃圾車2小時滿腹怨氣，清潔隊員在欣榮門口排隊等進場也很辛苦，追根究柢就是環保局被欣榮踩著走，20年不平等的「馬關條約」10月屆滿，卻因價格談不攏，遲遲沒有進展，市府沒友善措施跟配套只能被業者踩腳底，永遠治標不治本，感嘆生質能中心由榮鼎得標，和欣榮同為長榮集團，其他廠商也不可能來桃園收垃圾載回外縣市焚燒，強調就是過去做不好才換你做，要想辦法解決問題，不是一句話丟給過去，甚至把爛攤子留給下一任。

議員黃婉如也說，欣榮吃定市府，2019年3月以來4度招標欣榮不是拒投標、就是沒進底價，逼得環保局只能採限制性招標，硬著頭皮與欣榮簽訂2年期短約，當過渡性計畫，外傳就是讓業者在歲修經費灌水，才願意「犧牲」2年，直言桃園垃圾打包遍地開花，只有越來越多，要環保局長呂理德摸著良心，不要債留子孫，連垃圾也留給子孫。

議員謝美英也擔憂20年前垃圾大戰再起，議員周玉琴和徐其萬也呼籲不要任憑廠商予取予求。議員郭蔡美英、徐玉樹等人更擔憂觀音、龍潭等地的掩埋場，腐爛敗壞、汙染水源，應該要逐年走入歷史，而非繼續堆積成更高的垃圾山。

環保局長呂理德坦言因價格談不攏，合約10月屆滿，目前已與欣榮達成協議以舊約延長2年，絕無灌水，強調焚化廠是特許行業，欣榮要處理事業廢棄物也要經環保局核發許可證，一定會在明年12月24日卸任前負責任談好合約，談成馬上轉換，更掛保證絕對不會發生垃圾大戰，否則下台負責。

呂理德也提到，上任之初桃園每年垃圾量達45萬噸，近2年因疫情垃圾量暴增，去年達49萬噸，今年可能攀上51萬噸，「看到我頭都昏了！」欣榮焚化廠年處理量僅38萬噸，其他都「打包」待處理，觀音生質能源中心1號爐年底開始試營運、2號爐明年1月啟用，可處理量達22萬噸，會秉持守護市民利益原則持續議約，環保局也推行垃圾多元處理方案，達到垃圾減量，力拚4至8年內完成所有掩埋場垃圾清運。