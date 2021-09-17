行政院「3+11」調查報告指出，政策面決策考量的依據和理由尚屬妥適，並強調決策過程沒有製作書面記錄，不影響決策有效性和適法性。有「松山劉德華」之稱的國民黨青年部副主任詹為元酸說，第四段最精彩，該報告強調，「回顧前年底疫情剛爆發，甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，全力投入防疫。」政府超棒的，已有先見，卻看不到後來破口發生的可能？

詹為元17日在臉書粉專表示，行政院3+11決策過程的專案報告中，行政院長蘇貞昌完全沒有解釋台灣的防疫為何出現破口，只是不斷歌功頌德說自己多麼努力把疫情控制好。他幫大家解讀一下政府的潛台詞，最後第四點的結論標題是：團結抗疫，贏得最後勝利。

詹為元點出，該專案報告第一段談到病毒不斷變異難以預防：中肯。第二段談到防疫決策需要關照到各方利害關係人的權益，隨時做出決策加以因應。開始暗示政府保護對象是可以比較的，有差異的。第三段談到管理模式從14、基礎版3+11、7+7、5+9、加強版3+11，一路上都是滾動式修正。相信大家對民進黨滾動式修正這樣的形容詞已不陌生。

詹為元酸說，第四段最精彩，蘇貞昌說回顧前年底疫情爆發時，「甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，全力投入防疫。」政府超棒的，已有先見，卻看不到後來破口發生的可能？

詹為元表示，該調查報告指出，「回顧前年底疫情爆發，甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，全力投入防疫。」他酸說，政府超棒的，已有先見，卻看不到後來破口發生的可能？

詹為元指出，蘇貞昌表示，台灣迄今確診人數已降至個位數，甚至出現零確診，這是多麼不容易。這全是因為我們戰戰兢兢，夜以繼日，隨時調整應對，最寶貴的是全體國人同胞團結合作，中央地方齊心努力，才能成就台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟。

詹為元質疑，破口是誰造成的？蘇貞昌完全沒有解釋5月時疫情為什麼被突破，完全沒有！然後就開始說自己多優秀，多戰戰兢兢、好棒棒。他舉例指出，到底是誰把門鎖打開放小偷進來的？現在錢都被偷了，還有人因此喪命，然後你現在對外說你英勇制伏小偷，奮勇殺敵？