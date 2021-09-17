台灣疫苗覆蓋率低，台北市長柯文哲曾多度砲轟疫苗政策；民眾黨13日曾指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿；行政院院長蘇貞昌對此表示，第二類施打第二劑疫苗的有28萬人，其中僅有1700人是中央人員，占0.6%。某位曾支持前台北縣長尤清、行政院長蘇貞昌的運將表示，他覺得民進黨根本是獨裁，比如給什麼人打疫苗或怎麼樣，這都OK，但政府要做到公平；對民進黨，他只有兩句話「選舉全招式，執政沒半招」。台南市議員謝龍介對此表示，這是寵豬舉灶，寵子不孝。

根據政論節目《新聞大白話》15日公布一個影片，影片中，街訪到一位運將，運將表示，很多小黃司機以前都很挺民進黨，可是現在有的人都活不下去了，管你政黨在幹什麼。他甚至直言，他覺得民進黨根本是獨裁，比如給什麼人打疫苗或是怎麼樣，這都OK，這是政府的政策，但政府要做到公平，就是按照年齡一直打上來就好了。他無奈說：「我們是出來賺錢，求一個安全的環境而已，弄到現在你怕我、我怕你，那幹麼？」

運將接著表示，當年台北縣長選舉，曾投給尤清、蘇貞昌，可是現在叫他投蘇貞昌，不可能。因為蘇貞昌太霸道，他根本不聽人家講什麼。從他出來這20幾年來，對民進黨只有兩句話「選舉全招式，執政沒半招」。

謝龍介15日對此解讀表示，基層運將大哥原本支持民進黨時是無怨無悔，人家說「寵豬舉灶，寵子不孝」，他疼惜民進黨，但卻在它無法無天的時候，拿它沒辦法；比如在疫苗還未進來時，把高端塞進來，還奢言走在世界第一位，這是傲慢的權力。