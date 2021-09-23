行政院長蘇貞昌今日就「新冠肺炎防治及紓困振興追加預算案」至立院報告。民眾黨立委邱臣遠質詢衛福部長陳時中是否要為3＋11防疫破口下台負責。陳回應，自己願為528的3＋11會議說錯為內政部次長陳宗彥主持一事道歉，蘇貞昌則緩頰「3＋11是破口的說法不對，這麼認真的防疫指揮官要他下台是不對的」。

陳時中在今年5月28日於立院備詢時，被問到3＋11會議是由誰主持時，表示是陳宗彥主持會議。但陳說，此錯誤隔天記者會也已澄清，對外說明自己說錯。邱臣遠主張，陳時中是否要為在國會的失言及與立委針鋒相對的態度公開道歉？陳回應「若有人認為他528講錯話，對此感到抱歉。」

邱臣遠追問，3＋11造成830位國人過世，陳時中必須負起政治責任，是要現在請辭負責？還是等疫苗2劑覆蓋率達60％後請辭負責？還是要向染疫過世的同胞三鞠躬以示負責？陳時中表示，自己是本於政務官的良知，把份內的事情做好。

邱臣遠不滿這樣的說詞，並要求陳時中給國人交代。陳表示，3＋11疫情已經控制住，「調查報告也寫得很清楚，3＋11跟衍生到5月的疫情，兩者沒有關聯性。」

邱臣遠指出，政府為了轉移3＋11焦點，還透過特定媒體向在野黨潑髒水，陳時中回應，在野黨的事情不需要潑髒水，大家理性問政就好。

蘇貞昌則緩頰表示，3＋11不是破口，跟今年5月爆發的疫情也沒有關聯，況且現在疫情也控制得當，都在個位數。陳時中長期以來都很認真，叫他下台並不對。