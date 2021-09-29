立法院28日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，藍綠爆發混戰。同為在野黨的時代力量立委邱顯智批國民黨不會做在野黨，應尊重立委們質詢的權利，對此，「戰鬥藍青年」一員的楊植斗反擊，時力主席陳椒華上周質詢衛福部部長陳時中，反遭陳時中「金句」回嗆，可見理性質詢對民進黨是無用的，有時力這樣的「廢物小綠」，才會讓民進黨如此囂張。

楊植斗28日在臉書發文指出，邱顯智發文痛罵國民黨杯葛議事，說不如把時間讓給他，因為時代力量比較會做在野黨；對此，他想善意提醒邱，上周陳椒華質詢陳時中「3+11」決策會議，結果被陳時中反嗆：「我就承認我講錯了，我都不能講錯一句話嗎？沒有紀錄就是沒有紀錄，再問一百遍也是沒有。」

楊植斗表示，邱顯智一直喊要質詢，結果堂堂時代力量黨主席，竟反被陳時中狠嗆，這未免也太丟臉。更遑論立委們苦等的3+11報告，政府直到質詢日當天早上7點半才交到在野黨的立委手上，擺明就是沒把在野黨立委放在眼裡。

楊植斗更批，民進黨以前為了癱瘓議事，還曾派出有身孕的林淑芬佔領發言台，要求朝野協商，逼執政黨讓步；結果現在國民黨杯葛蘇貞昌，同樣身為在野黨的時代力量竟出來扯後腿，可見時力「真的很廢」、就是「廢物小綠」，難怪民進黨那麼囂張。