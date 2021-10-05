網紅律師林智群色彩鮮明，時常在臉書評論政治時事，擄獲5萬粉絲支持，未料他近日評論非政治新聞時，一句浪費麥當勞的人一定得死！「唯一死刑」，遭到臉書禁言，去申訴不但沒成功，反被加重「刑期」，氣得崩潰大喊莫名其妙。

林智群所評論的事件發生在4日凌晨，當時一對情侶在開車路途中大吵起來，沒想到2人當場把車停下，下車在快車道上繼續吵，還輪流上演上下跪戲碼，女方離開現場前，直接把沒吃完的麥當勞整包丟出車外，遭警方循線找到時，還反嗆「有違規就罰啊」，讓員警直搖頭。

林智群申訴未果反遭禁言，氣得崩潰大罵臉書「莫名其妙」。(圖／林智群部落格)

林智群在臉書上分享這篇新聞，還附註「浪費麥當勞的人一定得死！」，後面更補一句「#唯一死刑」。沒想到這篇自以為幽默的PO文，竟遭網友檢舉，臉書更認定言論涉及仇恨、霸凌，隱藏該篇PO文。

林智群向臉書上訴，申訴失敗後，臉書祭出加重處分，處以30天禁言，也導致林智群自昨(4日)傍晚後，就再也無法PO文，也因此臉書至今尚未更新。他在私人部落格上公開此事，氣得大罵臉書「莫名其妙」，也暗酸「好險林北有備援系統，不會像臉書一樣大當機」。