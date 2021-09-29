對於國民黨立委昨（28）日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告一事，民進黨台北市議員王世堅建議「決心很重要」，同是議員的國民黨徐巧芯則認為，現在的立法院有給在野黨表達的空間嗎？沒有！根本不公正！

行政院長蘇貞昌昨（28）日上午依照立法院排定進行施政報告並起備詢，但因國民黨立委不滿意蘇貞昌日前切割「3＋11」與疫情的關係，昨日發動杯葛並且欲癱瘓議事。

不過，民進黨立委一早就動員從前後門分別衝入議場，直接佔領主席台、備詢台及官員席，替蘇揆及行政官員殺出發言空間，與國民黨團爆發多次肢體推擠。

由於議場確定被民進黨團控制，因此昨日上午九點開會時間一到，立法院副院長蔡其昌宣布開會，在綠委築起人牆的保護下，蘇貞昌在推擠中狼狽走到發言台，拿起麥克風就匆忙地說，「蔡副院長，各位委員先進，貞昌來立法院施政報告，就是要讓國家安全，社會安定，人民安心，台灣發展，經濟成果全民分享，謝謝大家！」旋即完成口頭的施政報告。

對於國民黨的杯葛，民進黨台北市議員王世堅建議，「決心很重要」，他提到民進黨當年抗爭比現在的在野黨更激烈，且都有設停止點。要適度把政策說明之後，該負責的負責，該澄清的澄清，該認錯的認錯，畢竟要進入實質的討論和質詢，才能更凸顯問題，「但國民黨沒有做到！」

徐巧芯則認為，以前國民黨執政時，王金平會給在野黨表達的空間，這是大家互動的方式。可是現在的立法院有給在野黨表達的空間嗎？根本就沒有！賴士葆衝進去後，民進黨立委已經從後門進去了，根本不公平、不公正！