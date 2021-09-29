陳玉珍攻擊主席台，身體幾乎懸空。（中時新聞網直播畫面）

陳玉珍纏鬥綠委爆氣飛撲主席台

行政院長蘇貞昌昨(28日)赴立法院進行施政報告，因政院切割「3+11」與疫情的關聯，國民黨團要求道歉未果遂發動杯葛，其中，被網友封為「女戰神」的國民黨立委陳玉珍火力全開，一度爬上議事桌，並伸手要拔下主席台的麥克風，再次展現勇猛一面。她昨下午也在臉書發文強調，蘇院長先道歉再備詢，請院長誠懇向國人道歉真的這麼困難嗎？

陳玉珍被多名立委「抱」離主席台。（中時新聞網直播畫面）

陳玉珍在臉書說明，給行政院2次機會說明，上周還給1次補充報告的機會，結果送來的還是一份「甩鍋報告」，說3+11不是防疫破口，跟800多條人命沒有關係，我們要求的是行政院長要誠懇認錯。她更拋出6個問題詢問民進黨：第一，政府說已經買了8268萬劑疫苗，足夠可以打第3、4劑，可是第2劑在哪裡？第二，請問民進黨立委，你們的選民都沒跟你們反應打不到疫苗嗎？

第三，3+11防疫破口是眾所周知的事情，民進黨立委不要一味的護航，國人有多少人因為打不到疫苗而擔心受怕？第四，國人又有多少人因為出現防疫破口而生計受到傷害？第五，我們又要等到何時經濟才能恢復正常？第六，請行政院蘇院長誠懇向國人道歉真的這麼困難嗎？

對此，有網友留言寫下，「委員不要問第二劑，我連第一劑在哪都不知」、「謝謝您可以幫台灣基層人民發聲」、「這才是真的戰鬥」。