三立台灣台《超級紅人榜》開播至今將邁向11周年，製作單位特別籌備史無前例的500集特輯，將由主持人于美人帶領搭擋蔡昌憲、許志豪大戰評審詹雅雯、許常德與陳子鴻，為了這歷史性的一刻，于美人平常只在大型演唱會演出，也決定豁出去，邀請林喬安和翁鈺鈞來助陣，在舞蹈、服裝上也不馬虎，于美人為呈現韓國傳統服飾的精髓，將頭髮全收乾淨零遮掩，更戴上皇后娘娘的假髮，神還原程度讓評審荒山亮直呼：「美人姐的表演真的是『大』突破！」主持人許志豪見狀急忙喊說：「亮哥！現在盡量別提到『大』這個字！」被于美人當場翻白眼。
身為評審隊隊長的詹雅雯面對于美人的豪華演出，一樣搬出超高水準的表演，不僅邀請紅人榜第八屆小小歌王擂台主潘彤桐來助陣，還一同穿上精緻和服組成新版的櫻花姐妹，兩人的出現超吸睛如同日本傳統娃娃，更是有默契的對唱兩首經典歌曲《跨海大橋》以及《越山嶺》，整體表演不只精緻華麗，更秉持著《超級紅人榜》一路以來「傳承」的信念！除了兩隊隊長精彩的表現以外，兩方人馬也是卯足全力演出，為了就是拿下最終勝利。以上內容將於26日晚6點30分在三立台灣台播出。
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