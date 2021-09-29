2021台灣名人賽暨第35屆三商盃高爾夫邀請賽30日起進行4天較勁，因為新冠肺炎疫情防疫仍不能放鬆，外國選手入境需要14天隔離檢疫，來台參賽有困難，因此和去年一樣先邀請台灣選手參賽，不過總獎金從去年的台幣1200萬元提高至1500萬元，冠軍獎金也自台幣240萬元增加到300萬元，規模仍然是全台灣第一大賽。

這項台灣高爾夫界男子第一大賽，由台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、台灣高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會（TPGA）主辦，真理大學協辦，主要贊助單位是三商投資控股公司及三商美邦人壽，今年有95位台灣好手參賽，其中90位職業球員與5位業餘球員，前兩回合打完取成績優者前50名選手晉級後兩回合決賽。

這項比賽自1987年創立至今已是第35屆，是台灣唯一由單一企業連續舉辦超過30年的男子高球賽，也是每年台灣職業男子高球賽獎金最高、水準最高、最頂尖的高球界盛事，大會會長翁肇喜表示，去年爆發的新冠肺炎導致亞洲巡迴賽的全面性停賽，台灣名人賽選擇參加台巡賽的方式延續了第34屆的賽事，如同去年，今年雖然外國選手還是無法來台比賽，大會依舊選擇了參加台巡賽的方式，延續今年度的台灣名人賽，並且將獎金提高，讓台灣選手在高額的獎金激勵下，能夠將多年苦練的身手充分發揮。

本屆選手參賽資格除了必須是歷屆冠軍選手及去年比賽前十名選手以外，地主選手為去年台巡賽排名前35選手，角逐高額冠軍獎金與獎盃，2005及2016年冠軍地主選手呂偉智尋求第4度封王，52年次地主球員呂文德仍有實力追求賽史紀錄第5冠，林家兩位冠軍兄弟林文堂與林文科也都瞄準第2冠。