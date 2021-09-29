為歡慶國際咖啡組織（ICO）與世界咖啡協會所定的10月1日「國際咖啡日」，以及迎接國慶連假、台中大遠百等百貨周年慶陸續開打，city’super10月1日至11日集結逾百款世界知名精品咖啡品牌祭出買1送1、單品4折起等優惠，且看好消費者居家飲用職人、精品咖啡市場需求量大，city’super全台7店提供代客磨豆的精緻服務。
這次精選商品包括義大利歷史悠久三品牌Lavazza、illy、Bristot等指標咖啡豆；來自德國的CAFEA、加拿大Zavida咖啡豆粉；還有台灣本土SATUR薩圖爾，日本UCC、神戶齋藤珈琲店、AGF MAXIM等濾掛式咖啡、即溶式沖泡咖啡、瓶裝罐裝咖啡等；且精選多樣咖啡沖煮道具，從摩卡壺、電動奶泡器、咖啡濾紙、手沖器具。
根據國際咖啡組織調查，台灣咖啡市場一年產值約800億元，每年人均咖啡消費杯數204杯，相對於鄰近的日本及韓國，仍有發展潛力。根據city’super消費統計發現，店內咖啡銷售以即溶式咖啡、濾掛式咖啡為主流，濾掛式咖啡銷量因近2年疫情影響反倒成長5成以上，並與即溶式咖啡銷量不相上下，而濾掛式咖啡也以日本品牌為大宗，占比超過7成。
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