為歡慶國際咖啡組織（ICO）與世界咖啡協會所定的10月1日「國際咖啡日」，以及迎接國慶連假、台中大遠百等百貨周年慶陸續開打，city’super10月1日至11日集結逾百款世界知名精品咖啡品牌祭出買1送1、單品4折起等優惠，且看好消費者居家飲用職人、精品咖啡市場需求量大，city’super全台7店提供代客磨豆的精緻服務。

city’super台中店、遠企店周年慶獨賣薩圖爾義式曼巴濾掛式咖啡，10入，買1送1特價250元，限量250盒。（city’super提供）

這次精選商品包括義大利歷史悠久三品牌Lavazza、illy、Bristot等指標咖啡豆；來自德國的CAFEA、加拿大Zavida咖啡豆粉；還有台灣本土SATUR薩圖爾，日本UCC、神戶齋藤珈琲店、AGF MAXIM等濾掛式咖啡、即溶式沖泡咖啡、瓶裝罐裝咖啡等；且精選多樣咖啡沖煮道具，從摩卡壺、電動奶泡器、咖啡濾紙、手沖器具。

city’super咖啡銷售榜冠軍，日本AGF MAXIM咖啡罐（箴言金、奢華藍、摩登混合）80g，買1送1特價260元。（city’super提供）

根據國際咖啡組織調查，台灣咖啡市場一年產值約800億元，每年人均咖啡消費杯數204杯，相對於鄰近的日本及韓國，仍有發展潛力。根據city’super消費統計發現，店內咖啡銷售以即溶式咖啡、濾掛式咖啡為主流，濾掛式咖啡銷量因近2年疫情影響反倒成長5成以上，並與即溶式咖啡銷量不相上下，而濾掛式咖啡也以日本品牌為大宗，占比超過7成。

city’super復興店、板橋店限定加拿大Zavida風味咖啡豆系列（楓糖、香草、樹莓可可），340g，1包原價670元、9折特價603元。（city’super提供）