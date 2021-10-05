新竹樂高授權專賣店將於6日正式於新竹SOGO開幕。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

最具話題性的「樂高迷新天堂」將於6日在新竹SOGO盛大開幕，其看中新竹萌孩經濟，因此全台第3間樂高授權專賣店選定落腳於新竹SOGO百貨，多項特色設施超吸睛，預計成為小朋友們最愛的新天地。

新竹SOGO指出，樂高授權專賣店集結樂高AR互動盒、樂高體驗遊戲區、樂高刻字機服務等特色設施，其中積木自選樂，讓孩童發揮創造力，自由組合出自己的創意樂園，必定成為家長們最愛的溜小孩首選。

歡慶竹苗區首店開幕，喜事國際樂高授權營運商與台灣樂高聯手出擊，耗時近1個月製作「新竹風城馬賽克牆」展現強勁的新竹風勢以及在地特色景點，勢必將成為新竹必朝聖的打卡地點，開幕期間將有多項話題商品和驚喜優惠，喜愛樂高的朋友們一定不能錯過。

此外，看準新竹市生育率名列前茅，新竹SOGO也提供給爸媽及孩童更友善的購物空間，除了領先全台成為第1間提供NUNA嬰兒車租借服務的百貨公司，今年更於2樓增設哺集乳室，讓新手爸媽們就近使用。

位於全台最年輕的城市，新竹SOGO百貨為了符合地區市場，引進超過20個新品牌，商品更趨年輕化，除了新開幕的樂高，還有2樓10年首度改裝引進的頂級都會女裝Lauren Ralph Lauren、設計師風格DOUCHANGLEE、生活藝術Cotelac及日系摩登YECCA VECCA，整個2樓以法式浪漫為概念重新打造，建構出普羅旺斯花園的香氛區，並採用花紋地磚、大理石桌、藤編椅及植栽規畫出休憩空間。

此外，五倍券領用倒數，新竹SOGO百貨振興加碼10％回饋，10月8日至12月31持紙本五倍券到新竹SOGO，全館指定櫃位單筆消費滿2500元送250元購物電子抵用券。

餐廳單筆消費滿1000元送100元餐飲電子抵用券，再搭新竹市政府加碼抽獎回饋，不限五倍券，民眾消費滿500元，只要登錄就可抽價值百萬的MAZDA休旅車、Gogoro、iPhone等大獎。

響應政府推行數位五倍券，今年領取數位振興五倍券的朋友們，也有專屬加碼活動，10月8日至10月31日SOGO APP會員憑數位標章，刷卡消費單筆滿5000元以上送500元購物電子抵用券。