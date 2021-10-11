颱風圓規逼近台灣，11日晚間至12日離台灣最近，主要影響範圍為北部、東半部地區，氣象局預估12日可望解除海警。高雄市政府晚間6點50分公告，12日正常上班，照常上課。

氣象局預測，圓規颱風路徑預測較高機率從巴士海峽南側經過，高威脅區域為北部、東半部。預計今、明兩天影響最明顯，周三將逐漸遠離。

高雄市今日整天陰霾，僅有零星小雨，受影響較小，市府稍早也對外公告，12日將正常上班，照常上課。