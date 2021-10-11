颱風圓規來襲 高市府公布12日正常上班上課 19:152021/10/11 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市政府晚間6點50分公告，12日正常上班，照常上課。（資料照／粘耿豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風圓規逼近台灣，11日晚間至12日離台灣最近，主要影響範圍為北部、東半部地區，氣象局預估12日可望解除海警。高雄市政府晚間6點50分公告，12日正常上班，照常上課。 氣象局預測，圓規颱風路徑預測較高機率從巴士海峽南側經過，高威脅區域為北部、東半部。預計今、明兩天影響最明顯，周三將逐漸遠離。 高雄市今日整天陰霾，僅有零星小雨，受影響較小，市府稍早也對外公告，12日將正常上班，照常上課。 圓規颱風侵台 2山區路段預警性封路 圓規颳強風 路樹突倒彰化女騎士驚魂遭壓傷 #圓規 #颱風 #12日 #影響 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓規颱風氣流引濁水溪颳強勁風飛沙 麥寮鄉已紫爆 13:312021/10/11 生活 圓規颱風攪局 環流使焰火煙霧無法擴散 11:512021/10/11 寶島 圓規挾「怪異3疊回波」撞進台灣 鄭明典驚：不正常 12:492021/10/11 生活 開工日放颱風假機率曝 全台預估雨量出爐 這地恐灌800毫米 08:232021/10/11 生活 三義木雕慢活嘉年華 活動遇圓規颱風仍順利結束 14:132021/10/11 生活 氣象局昨啟動追風計畫 圓規為今年首個取得完整資料颱風 11:202021/10/11 生活 圓規外圍環流發威 北部東半部雨勢越晚越劇烈 09:112021/10/11 生活 石門水庫距離滿水位僅剩25公分 北水局執行調節性放水 17:252021/10/11 生活 圓規外圍環流強 今明嚴防大豪雨 04:102021/10/11 生活新聞 圓規颱風受災戶 領角鴞落難福壽山蘋果園 10:552021/10/11 生活 圓規逼近 北市下午2點起淡水河疏散門「只出不進」 13:492021/10/11 生活 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 113萬劑莫德納將開打 第12輪預約時間曝光 1族群有資格 - 生活 不斷更新》圓規逼近 12日全台停班停課一覽 高雄、基隆照常上班課 - 生活 人妻打完1劑AZ 第2劑想等它 眾人一看狂勸：不用想了 - 生活 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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