配合央行打炒房，公股銀行紛紛研議調高第2戶房貸利率至1.5%以上，PPT鄉民直指「這才是央行隱藏版的殺手鐧...持有成本提高很多」，PTT上也一片哀號，「換屋租倒霉被掃到」，「換屋族不能先買再賣了....全部都要變賣掉租房 再買」。

央行總裁楊金龍日前在立法院財政委員會被問到房價有沒有可能回到一般人都買得起的價位時表示「這目標太難了，一直以來都沒辦法達到」，並指出，房市政策應該從需求、供給及制度面三管齊下。

其實，央行理監事會議稍早才推出第3波信用管制，除新增六都及新竹縣市自然人第2戶購屋貸款不得有寬限期，購地貸款及工業區閒置土地抵押貸款最高成數均予以下修，10月1日找36家國銀喝咖啡時，即建議確實落實授信風險差別定價原則，公股銀行也表達配合近期政府打房政策，推出新一波房貸策略。

對於銀行調高第2戶房貸利率一事也引發PTT網友熱議，有網友留言「換屋很衰阿 以前都是先買到 邊裝潢邊賣 現在只能直接賣掉 租房了」，更有網友直言「這才是央行隱藏版的殺手鐧...持有成本提高很多」，「小換大扛更多房貸，不給寬限不能慢慢賣」，貸款差0.39「一千萬每一個月就多繳3250元 差很多齁~」。

網友建議第2戶可以用太太名義貸款，或是「售後回租一年阿，在買賣合約上寫好就好」等方式解套，但仍有網友留言「啊家管太太有辦法核貸嗎」、「懲罰沒老婆的阿 沒成家不准換屋嗎笑死」、「售後回租一年XDDD 你看多少人願意理你」，另外，也有網友認為「誰叫你沒錢還想一次貸兩間 前一間先還完好嗎」。