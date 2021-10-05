振興五倍券將從周五(8日)起使用，星巴克、85度C、丹堤、路易莎4大連鎖咖啡都推出五倍券回饋，星巴克祭出以1000元紙本五倍券可買10杯價值135元的飲料券，相當於74折優惠，85度C、丹堤咖啡則是買一送一優惠，路易莎則是以五倍券消費，就有8折優惠，以下是《中時新聞網》整理的咖啡優惠資訊，供民眾參考。

●星巴克

星巴克祭出「星巴克振興飲料券」的五倍券特別優惠，從10月8日至2022年4月30日持1000元紙本振興五倍券，可至星巴克指定實體門市購買星巴克振興飲料券，內含135元飲料商品兌換券10張，每張券可兌換任一杯售價為135元以下的飲料品項，相當於74折優惠，超過135元以上飲料品項、加價升級等可以現金支付差額，兌換期至2022年4月30日止。

●85度C

為了搶五倍券商機，85度C宣布從10月8起至11月30日推出「振興加碼回饋」，在門市單筆消費滿588元，無論是用現金、五倍券、電子支付結帳，都可獲得大杯咖啡買一送一券一張，使用期限為30天，需至原發券店家現場兌換，兩杯需為同品項，線上訂餐外帶、外送無法使用該兌換券。

●丹堤咖啡

丹堤咖啡則是從10月8日至15日，連8天推出持五倍券消費享大杯外帶飲品買一送一，以及11月底前以面額200元五倍券消費可抵220元，500元面額消費，可抵550元，1000元面額則可抵1200元消費。

●路易莎咖啡

路易莎推出10月8日起至10月31日使用紙本五倍券消費，可享85折優惠，且可找零。即起也推出買5杯寄杯8折優惠，只要購買5杯相同品項、規格的飲料，可享寄杯8折的優惠，可用五倍券、現金寄杯，但不得跨店兌換。