遠百周年慶搭上五倍券話題順風車，優惠史上最殺，紙本五倍券全館當日單筆消費滿3000元送2200元，優惠從周年慶開跑使用到12月底，在各分店接力下，全台周年慶總業績目標力拼135億元，較去年同期成長10％，全年以追平去年450億元營收為目標。

儘管5月中全台進入防疫三級警戒，7、8月暑假業績飽受衝擊，遠百總經理徐雪芳也時常鼓勵員工，百貨零售時時刻刻要保持樂觀與活力，「逆境中做好才是真本事」。

遠百營運長林彰豐指出，周年慶優惠折算下來至少達24％，大家悶了這麼久了，民眾拿到五倍券，會有報復性消費，也帶動周邊消費效益，「今年要努力追平450億元」；另外，林彰豐也透露，遠百竹北店力拚耶誕節前開幕。

遠百主管表示，預計這波周年慶，精品、家電、化妝品成長最多；隨防疫警戒降級，主管表示，餐飲營業額也逐步恢復，影城在「007生死交戰」等強片上映後，近日看電影的人次也達2500人，已經回到疫情前的7、8成水準。

遠百周年慶檔期自9月23日由台中大遠百開跑，瞄準振興五倍券商機，並考量在地消費條件，遠百信義 A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮10月21日接棒，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百則安排10月28日加入，遠百板橋中山則於11月17日壓軸登場。

周年慶Top City台中大遠百目標挑戰38億元，Maga City板橋大遠百設定28億元，成長均以10％以上為目標，新竹大遠百17.4億元，都期望繳出10％成長成績單，遠百竹北店即將開幕，全力以赴拚佳績。