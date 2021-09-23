中央銀行今天舉行第3季理監事會，一如外界預期，決議政策利率「連六凍」，維持在1.125％的歷史低點。考量國內疫情環境，2021年經濟成長率（GDP）由原本預測的5.08％至5.75％，但相較主計總處9月初公布的預測值5.88％來得保守。

央行總裁楊金龍日前發表對近期總體情勢的看法時指出，台灣的貨幣政策與美歐國家相比，沒有那麼寬鬆，利率高於美歐日等的零利率 、負利率，且國內通膨仍屬溫和，及經濟成長表現不錯、但未過熱，被解讀已提前公布答案，利率將連六凍。

對於這次Fed利率決策會議結論，金融業者認為，頂多就是年底開始溫和縮表，但距離升息還早，資金寬鬆境不變，也因此央行會以不變應萬變，並沒有率先升息或再降息的必要，央行政策利率不做變動，其實也在預料之中。

央行配合防疫措施，從上季開始就調整開會形式，考量防止機密外洩，雖然是以召開實體會議進行，但分3個房間視訊，採高規格防疫方式進行；會後記者會則是第二度以視訊會議方式舉行，央行總裁楊金龍簡報過後，開放媒體記者提問。

央行強調，全球經濟展望仍面臨疫情反覆、病毒變異及各地疫苗接種進度不一等不確定性，加以全球資產價格居高及全球債務規模龐大等金融脆弱性，主要央行未來政策走向，以及美中關係變化與氣候變遷風險，均影響全球經濟金融前景。