中央流行疫情指揮官陳時中昨天在立法院被立委追問「3+11」決策會議記錄，竟然老羞成怒說「我不能說錯一句話嗎？」引發網友哈哈大笑，陳部長說錯的話還嫌少嗎？

光是「3+11」這事本身就是一齣羅生門，陳時中原先推說副指揮官陳宗彥決定的，結果發現他根本沒有出席會議，改口說是自己主持的「會負全責」，再被專家諮詢小組委員李秉穎打臉指「專家會議根本沒討論過『3+11』」。如果沒有會議記錄存在，請問陳時中如何得知會議誰出席、誰沒出席？不是陳宗彥主持的，而是自己主持的？有討論過「3+11」，還是沒有討論過「3+11」？陳時中不是自己親口說每天開很多會不可能全部都記得所有事情，既然如此，應該就是會有會議記錄啊，別人都記得，就只有陳時中硬抝「我不能說錯一句話嗎？」

說錯話、說錯幾句話都不重要，人非聖賢孰能無過？但是說錯話要誠意悔過、知錯能改，不能一路硬抝到底，掩蓋真相、湮滅證據、蔑視國會、逃避監督。人無信不立，台諺說得好「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，現在擔任指揮官就這樣傲嬌，桃園市議會放話「如果來當代理市長，要好好質詢伺候你」。

去年AZ疫苗來台灣尋求代工，你拒絕說「有人不喜歡，對方希望代工3億劑，我方只能1億劑，不然生產線會被占滿」，結果，搞到台灣疫苗奇缺，連高端疫苗2公升、50公升慢慢拖拖拉拉，哪來的自信吹牛這些屁話啊。

其實輿論懶得跟你計較說錯多少次「一句話」，反正你可以校正回歸、你可以發明疫苗劑次比，反正放大絕一路硬抝到底，一皮天下無難事。大家是看你說的笑話、屁話，還真是不少！

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