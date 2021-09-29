經微創噴射機械除栓手術，搭配導管溶栓治療，成功打通陳爺爺右腳的血管。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

傳統開刀治療方式，出血風險高，現行微創除栓技術較安全且成功率高。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗一名71歲的陳姓老翁，是個老菸槍，一週前突然覺得右腳冰冷、麻木、疼痛，就醫檢查發現，他的右腳動脈被血栓塞住，導致大腿以下完全沒有血流。所幸，經苗栗大千醫院醫師以「微創噴射機械除栓」手術，搭配導管溶栓治療，成功移除血栓，保住陳姓老翁右腳，免於被截肢的命運。

據大千醫院心臟外科主任楊智鈞表示，陳姓老翁的狀況為急性下肢動脈阻塞，也是俗稱的「腳中風」。簡單的說，就是血塊堵住腳的血管，而血塊剛形成時，像火鍋店的軟嫩鴨血，時間一久就會越來越硬，變得像豬血糕一樣，拖得越久越難處理，因此腳中風的治療建議要把握14天黃金時間，否則截肢的機率就很高。

楊智鈞指出，過去傳統治療方式為使用藥物及開刀清除血塊，但出血風險很高，現行新技術「噴射機械除栓」設備，可以用微創的方式伸管子到血管裡把血塊清乾淨，再搭配藥物輔助，較傳統治療安全、成功率也較高。

楊智鈞提醒民眾，腳中風特別容易發生在年紀大、糖尿病、高血壓、洗腎、抽菸、或曾經罹患心血管疾病的病人身上，此次個案陳姓老翁雖然手術成功，但仍要注意戒菸，否則復發機率很高。如果民眾有腳不明原因麻木、冰冷、疼痛，可能就是腳中風的症狀，一定要盡快就醫，經專業醫師診斷與治療，避免錯過黃金治療期。

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