一名13歲國中女生，因與潘姓繼父頂嘴被繼父持空酒瓶砸頭造成頭部受創，經送醫就治後發現有顱內出血，目前在加護病房觀察，將待醫師進一步手術；初步未發現其他外傷，也無生命危險。警方查出，是否應進行進一步保護，已通知社會局進行評估。

社會局表示，社工將協助少女聲請保護令，同時啟動安全計畫，包括少女住院期間繼父不得靠近，出院後暫住親戚家由親戚照顧。

警方指出，霧峰警分局昨晚近7時據報趕到潘家，女生躺在床上說頭暈並想吐，警方趕緊將她送醫。因母親是女兒監護人並不擬向潘男提出告訴，目前由警方代為申請暫時保護令，以及通知社會局家暴案應兒少保護，未來不會將潘函送法辦。

據了解，這名女生在之前曾被家暴，這次因傷勢較重而申請保護令。每次家暴的情節大都是不服母親管教，繼父看不慣就會罵繼女，繼女因會頂嘴，繼父情緒失控動手。潘姓男子平日打粗工，除這名繼女，妻子還另生一名3歲女兒。他昨晚打繼女後即出門，警方先將其繼女送醫並通知他到案說明。

警方說，潘男到案後供稱，因妻子管教繼女時唸了幾句繼女就不服管教，他才會一氣之下拿空酒瓶砸向繼女，未料會把她打傷。潘妻則指出，丈夫先是拿東西要丟女兒被她攔下，沒注意丈夫又拿了空酒瓶砸向女兒要制止就來不及，酒瓶是空的。

社會局表示，家防中心上週接獲兒保通報，社工和家屬已約定家訪，未料繼父再度動手。社會局強調，此案社工持續追蹤，未來也會協助連結相關資源。

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